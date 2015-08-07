مدينة أبها بالسعودية تشيع ضحايا التفجير الإرهابى بعد صلاة العصر

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم، بأن مدينة أبها ستشيع ضحايا التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا فى مدينة أبها جنوبى المملكة العربية السعودية بعد صلاة العصر.

الجدير بالذكر أن دولة الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا فى مدينة أبها جنوبى المملكة العربية السعودية فى وقت سابق اليوم، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

>وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية فى تصريحات اليوم الخميس "إن هذه الجريمة البشعة التى تأتى استمرارا لمسلسل الإرهاب البغيض الذى يسعى خائبا للنيل من أمن وأمان دول الخليج والمنطقة سيكون مآله وبفضل وعى وتكاتف الشعوب الخليجية الفشل والاندحار".

وأكد المصدر "وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها". واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا متضرعا إلى الله عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء فسيح جناته وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت مقتل 13 شخصا بينهم عشرة من رجال الأمن وإصابة تسعة آخرين فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير جنوبى المملكة فى وقت سابق اليوم .