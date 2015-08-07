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استنفار أمنى بالمناطق الحيوية فى السويس والمدخل الجنوبى للقناة

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استنفار أمنى بالمناطق الحيوية فى السويس والمدخل الجنوبى للقناة استنفار أمنى بالمناطق الحيوية فى السويس والمدخل الجنوبى للقناة
شهدت المناطق الحيوية بالسويس، صباح اليوم، فى مقدمتها المدخل الجنوبى لقناة السويس ونفق أحمد حمدى والمديريات الخدمية، حالة من الاستنفار الأمنى الكامل.

وأكد مصدر أمنى، أن هناك خطة محكمة لتأمين كافة مداخل ومخارج المحافظة عقب افتتاح القناة الجديدة، ومنها تكثيف التواجد الأمنى بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوى، بالإضافة لتشديد الرقابة بالكمائن المرورية بكافة الطرق الصحراوية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن اللواء جمال عبد البارى مدير الأمن تفقد صباح اليوم الكمائن المرورية الثابتة والمتحركة بمنطقة المجري الملاحى والنفق وبالطرق الصحراوية وداخل المحافظة.

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