مصرع 2 وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة

شهد طريق القطامية السخنة اتجاه السويس صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما تسبب فى مصرع 2 وإصابة 8 آخرين تم نقلهم للمستشفى العام.

تلقى الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إخطاراً من مباحث تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة السويس بالكيلو 60 قبل الكارتة بطريق القطامية السخنة، مما أسفر عن إصابة 8 ومصرع 2، وتم نقلهم عن طريق 10 سيارات إسعاف إلى مستشفى العام والمتوفين إلى مشرحة المستشفى.

وقال مصدر أمنى، إن ضباط ومجندى مباحث الطرق قاموا برفع مخلفات الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

>