بالصور.. بدء مشروع عربات للباعة الجائلين بالطاقة الشمسية فى الإسكندرية

بدأ حى شرق بالإسكندرية تطبيق نموذج جديد لتوفيرعربات للباعة الجائلين تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك للمساهمة فى القضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائى من الباعة الجائلين سواء على كورنيش الاسكندرية أو فى الميادين والشواراع الرئيسية.

وقال اللواء سعيد الفوال ، رئيس حى شرق ، أن الحى قام بتطبيق مشروع النموذج الجديد لعربات الباعة الجائلين التى تعمل بالطاقة الشمسية، لافتا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى ان العربات الجديدة، سوف يتم توزيعها مقابل أجر يومى، تقوم بتحصيلة الشركة المنفذة بالتنسيق مع الحى.

وأكد على أن هناك معايير لاختيار الباعة الجائلين الذين سيحصلون على العربات، منها شهادة صحية، فيش وتشبيه، وصورة البطاقة، للحصول على العربة والرخصة.

من جانبه، قال محمد حسين السيد، أحد الباعة الجائلين لـ"اليوم السابع" إن فكرة العربات بالطاقة الشمسية جيدة، خاصة أنه سيصدر لها ترخيص من الحى، إلا أنه طالب بأن يكون الإيجار اليومى لها فى متناول أيدى الباعة الجائلين، وقال "كلنا على باب الله "، وطالب المسؤولين بالحى بتسهيل إجراءات الحصول عليها.

بدوره، قال دكتور محمد على يوسف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صندوق الخير، إن المؤسسة تدرس حاليا كيفية الإسهام بشكل جدى فى حل مشكلة الباعة الجائلين، خاصة من هم بدون تصاريح أو تراخيص عن طريق المساهمة فى مشروع العربات التى تعمل بالطاقة الشمسية.

وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أن المؤسسة سوف تقوم بالتواصل مع المسؤولين فى الحى والمحافظة والشركة المنتفذة لبحث وسائل تقديم الدعم لهذا المشروع الهادف.

وأكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أن نموذج العربات المطروحة فى هذا المشروع ستكون حلا دائما لمشكلة الباعة الجائلين، حيث ستساهم فى الحد من مشكلة سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، مشيرا إلى أن الفكرة سيتم انطلاقها من حى شرق ثم يتم تعميمها فى حالة نجاحها.

وأوضح المحافظ، أن العقد المبرم مع الباعة الجائلين سيتيح لهم الحصول على مزايا، من ضمنها إمكانية الحصول على قرض لسداد قيمة الإيجار اليومى، بالإضافة إلى الحصول على شهادة رعاية صحية، ورخصة، مشددا على أن نظافة المنطقة ستكون مسؤلية البائعين وإلا سيتم إلغاء التعاقد وسحب العربات منهم فورا.



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