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"القوى العاملة" تدرب الشباب على الخدمات البترولية وحفر الآبار 3 أشهر مجانا

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"القوى العاملة" تدرب الشباب على الخدمات البترولية وحفر الآبار 3 أشهر مجانا "القوى العاملة" تدرب الشباب على الخدمات البترولية وحفر الآبار 3 أشهر مجانا
قررت وزارة القوي العاملة والهجرة فتح باب قبول طلبات الراغبين فى التدريب من الشباب فى مجال الخدمات البترولية، وحفر آبار المياه مجانا، ومنح المتدرب بدل انتقال مجزيا لمدة 3 شهور، وشهادة إتمام التدريب معتمدة من الوزارة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، حسب بيان اليوم، إنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على دبلوم المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ5 سنوات"، ومؤهل فنى صناعى فوق المتوسط، وسنّه من 19 حتى 25 سنة من الذكور فقط.

وأضافت أنه يشترط فى المتقدم للتدريب، أن يكون من سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع شركة Weatherford ومؤسسة الخير.

وأوضحت الوزيرة، أن الطلبات تقدم من بعد غد الأحد، وحتى الخميس 13 أغسطس الجارى، بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة 3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر- الإدارة المركزية للتدريب المهنى -الدور السادس، وسيتم إجراء مقابلة شخصية لاختيار المرشحين من بين المتقدمين.

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