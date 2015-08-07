تكثيف أمنى فى محيط المؤسسات الحكومية بوسط البلد

كثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط الوزارات والمؤسسات الحكومية بوسط البلد، صبح اليوم الجمعة، وذلك تحسباً لحدوث تظاهرات مفاجئة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما عززت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير، حيث تمركز تشكيل أمنى مكون من 3 سيارات حاملة للجنود ومدرعتان لفض الشغب.

وفى الأثناء، شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، حالة من الهدوء التام والسيولة المرورية أمام حركة السيارات فى كافة المحاور والاتجاهات المؤدية إلى الميادين الرئيسية بوسط القاهرة "سيمون بوليفار، طلعت حرب، عبد المنعم رياض، باب اللوق" بعد انتهاء الاحتفالات التى شهدها الميدان منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.