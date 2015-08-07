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"القوى العاملة" تمد قبول طلبات العمل بالكويت حتى 15 أغسطس بالمديريات

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"القوى العاملة" تمد قبول طلبات العمل بالكويت حتى 15 أغسطس بالمديريات "القوى العاملة" تمد قبول طلبات العمل بالكويت حتى 15 أغسطس بالمديريات
أعلنت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن مد قبول طلبات راغبى العمل على 7 مهن لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، حتى 15 أغسطس الجارى، بدلا من بعد 10 الجارى، وأن يشمل التقديم بمديريات القوى العاملة والهجرة التابع لها الراغب لإتاحة الفرصة لكافة المحافظات تسهيل عليه، وعدم قصره على الديوان العام للوزارة.

وتتراوح المرتبات ما بين 3600 إلى 23 ألف جنيه، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتى، والسكن المجانى، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة.

وقالت الوزيرة حسب بيان اليوم: تم مراجعة الشركة الطالبة فى المتقدمين، حيث اتضح أنه يبدأ بالنسبة للمهندسين من 29 حتى 45 عاما، مشيرة إلى أن العدد المطلوب 270 عاملا فى تخصصات مهندس مدنى خبرة فى الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 29 حتى 45 عاما، والمرتب 850 دينارا كويتيا "أى ما يقرب من 23 ألف جنيه مصرى بسعر اليوم"، ومهندس "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 29 حتى 45 عاما، والمرتب 750 دينارا كويتيا.

كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 3 سنوات، والسن من 21 حتى 35 عاما والمرتب 225 دينار، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لاتقل عن سنتين، والسن من 21 حتى 35 عاما، والمرتب 145 دينارا، وعامل إنشائى خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والمرتب 135 دينارا كويتيا "أى ما يقرب من 3600 جنيه مصرى".

وأوضحت أن مدة العقد سنتين، وللوزارة الحق فى الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات فى إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت فى .

وأشارت إلى أن طلبات الراغبين فى العمل فى التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هى المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة "الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، فضلا عن مديريات القوى العاملة والهجرة فى 27 محافظة تسهيلا وتيسيرا على الراغبين فى التقدم للعمل بهذه الوظائف.

وقالت إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وذكرت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالى المصرى بسفارتنا بدولة الكويت، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.

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مصر 365

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