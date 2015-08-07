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ضاحى خلفان عن قناة السويس الجديدة: "قطار التعمير انطلق ولا عزاء للعزال"

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ضاحى خلفان عن قناة السويس الجديدة: "قطار التعمير انطلق ولا عزاء للعزال" ضاحى خلفان عن قناة السويس الجديدة: "قطار التعمير انطلق ولا عزاء للعزال"
أشاد الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، اليوم الجمعة، بمشروع قناة السويس الجديدة التى افتتحها الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى، قائلا "هو ليس مشروع سوبرماركت بل مشروع استراتيجى"، ردا على الانتقادات الموجه للمشروع.

وأضاف فى سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية له على تويتر: "البعض يصور مشروع القناة الجديدة بأنها مشروعا فاشلا.. من قبل قالوا الخبراء ذلك على ميناء جبل على.. كذب الخبراء وصدق راشد رحمه الله".

وتابع قائلا: "إذا كان المشروع ليس ممرا كما قال الرئيس السيسى ولكنه خطوة فى مشروع الألف خطوة فالمشروع سيكون مشروعا ناجحا بلا شك.. إذا تحولت القناة إلى ورشة إنتاج ومخازن لبضائع تصدر للشرق والغرب، فالقناة ستلعب دورا رئيسا فى إعادة التصدير وفى الصناعة أيضا.. مشروع القناة ليس مشروع سوبر ماركت - فقط لتذكر البعض.. إنه مشروع استراتيجى بحق وحقيقة".

واستطرد: " بلد عظيم الذين يحاولون النيل من سمعته لن يفلحوا.. والذين يصنعون التشويش على مشاريعه لن يفلحوا.. قطار البناء والتعمير فى مصر انطلق بتعاون أشقاء مصر ولا عزاء للعزال.. البارحة سمعت شخص فى محطة يدعى أن المشروع لم تعمل له دراسة جدوى.. العسكريون يا افندم ما يعملوش حاجة بدون دراسة.. الله هى الدنيا سايبه ولا سايبه".

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