"الزراعة": طرح لحوم وسلع غذائية بـ114 منفذ بيع فى الجمهورية بتخفيض 25%

قال المهندس المحمدى البدرى مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه سيتم ضخ منتجات القطاع من خلال 114 منفذا ثابتا ومتنقلا بمختلف محافظات الجمهورية بداية من غد السبت، بطرح جميع منتجاته من سلع غذائية وبقوليات والخضراوات ومنتجات الألبان، واللحوم البلدية والمستوردة بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية بـ25%، لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق والأسعار، لرفع العبء عن المواطن البسيط ومحدوى الدخل.

وأكد مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بناء على تعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة أعد القطاع خطة للسيطرة على رفع الأسعار بضخ جميع منتجات "الوزارة" وبأسعار فى منتناول الجميع بمختلف المحافظات، للمساهمة فى التيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهل محدوى الدخل، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة بالمناطق المختلفة، وخاصة التى تشهد كثافة سكانية عالية، وأنه سيتم تعميم تلك التجربة فى عدد من المحافظات المختلفة، خاصة بالمناطق الفقيرة.