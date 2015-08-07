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هدوء بالإسماعيلية مع تواجد أمنى مكثف بعد انتهاء احتفالات افتتاح القناة

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هدوء بالإسماعيلية مع تواجد أمنى مكثف بعد انتهاء احتفالات افتتاح القناة هدوء بالإسماعيلية مع تواجد أمنى مكثف بعد انتهاء احتفالات افتتاح القناة
شهدت شوارع الإسماعيلية، اليوم الجمعة، هدوء بعد ليلة صاخبة قضاها أهالى الإسماعيلية فى الاحتفالات بافتتاح قناة السويس والتى انتهت مساء أمس الخميس بالحفل الغنائى على مسرح ماركيور بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والرؤساء والضيوف المرافقين له.

وأشارت مصادر أمنية بالمحافظة إلى أن التأمين مستمر وخاصة فى منطقة شرق القناة والطرق ومشروع قناة السويس، وتتولى إدارة المجرى الملاحى بمديرية الأمن تأمين القناة برا وتقوم القوات المسلحة بتأمين القناة بحرا وجوا، وأيضا المشاركة فى تأمين مداخل المجرى بداية من منطقة نمرة 6 وحتى امتداد المشروع على ضفتى القناة.

وأضافت المصادر أن الإجراءات الأمنية بالشوارع والميادين سوف تعود إلى ما قبل حفل الافتتاح مع مراعاة تشديد التأمين على المعابر ومعديات قناة السويس ومداخل المحافظة ومخارجها.

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