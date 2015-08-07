الرهينة الفرنسية السابقة فى اليمن ايزابيل بريم تصل الى سلطنة عمان

> ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية ان الفرنسية ايزابيل بريم التى كانت محتجزة رهينة فى اليمن منذ فبراير الماضي، وصلت فجر اليوم الجمعة الى سلطنة عمان وستتوجه منها الى فرنسا.

وقالت الوكالة نقلا عن ناطق باسم وزارة الخارجية العمانية ان "الجهات المعنية فى السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية تمكنت من العثور على المذكورة (الرهينة الفرنسية) فى اليمن ونقلها إلى السلطنة فجر اليوم تمهيدا لعودتها إلى بلادها".

وكانت باريس اعلنت فى بيان ليل الخميس الجمعة ان بريم (30 عاما) اطلق سراحها وستعود الى باريس فى الساعات المقبلة.

وقالت الرئاسة الفرنسية فى هذا البيان ان رئيس الجمهورية "يعرب عن امتنانه لجميع الذين عملوا من اجل هذا الحل وخصوصا السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان".

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