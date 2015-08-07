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المرصد السورى: داعش خطفت عشرات المسيحيين من مدينة فى حمص

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المرصد السورى: داعش خطفت عشرات المسيحيين من مدينة فى حمص المرصد السورى: داعش خطفت عشرات المسيحيين من مدينة فى حمص
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن متشددى تنظيم داعش خطفوا عشرات المسيحيين بعد أن سيطروا على مدينة استراتيجية فى محافظة حمص بوسط سوريا.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا "لا يزال مجهولا مصير 230 مواطنا من النازحين وسكان مدينة القريتين اختطفهم تنظيم داعش بينهم العشرات من أتباع الديانة المسيحية...قسم منهم تم اعتقاله من دير مار اليان فى مدينة القريتين."

وسيطر التنظيم على المدينة بعد قتال عنيف مع قوات الجيش السوري.

وتقع المدينة قرب طريق يربط بين مدينة تدمر التاريخية وجبال القلمون على الحدود مع لبنان.
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