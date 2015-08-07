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طيران التحالف يقصف معسكر قوات الأمن الخاصة فى"إب" وتجمعات للحوثيين بصعدة

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طيران التحالف يقصف معسكر قوات الأمن الخاصة فى"إب" وتجمعات للحوثيين بصعدة طيران التحالف يقصف معسكر قوات الأمن الخاصة فى"إب" وتجمعات للحوثيين بصعدة
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الجمعة، أن طيران التحالف قصف معسكر قوات الأمن الخاصة فى محافظة إب وتجمعات للحوثيين فى صعدة.

جدير بالذكر أن انفجارات عنيفة، هزت مساء أمس الخميس مدينة تعز وسط اليمن عقب غارات شنتها مقاتلات التحالف الذى تقوده على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح تمهيداً لتقدم المقاومة الشعبية نحو تلك المواقع.

وقالت مصادر محلية، إن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وآليات تتبع الحوثيين وقوات صالح فى منطقة الدمنة والحوبان ومدينة الصالح شرقى المدينة، وحتى اللحظة لم تتبين الخسائر التى خلفتها تلك الغارات حسب المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان ترتفع بكثافة على تلك المواقع وأن الطيران لا يزال يحلق فى أجواء المدينة بشكل كثيف.

تأتى تلك الغارات مع استمرار المواجهات المسلحة بين المقاومة والحوثيين المدعومين بقوات صالح فى عدة جبهات قتالية بالمدينة، حيث تسعى المقاومة الشعبية فى الوقت الراهن الى بسط سيطرتها على المواقع التى لا تزال فى قبضة الحوثيين لتحرير المدينة فى أقرب وقت.

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مصر 365

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