سقوط 17 قتيلاً فى قصف طيران التحالف للحوثيين بالحديدة غرب اليمن

سقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، اليوم الجمعة جراء غارات شنها طيران التحالف الذى تقوده السعودية ، استهدفت تجمعًا لهم بمركز طبى بمدينة الحديدة غربى اليمن.

وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف استهدف بغارتين مبنى مركز الملاريا الطبى بمدينة حيس جنوب الحديدة، والذى حوله الحوثيون منذ فترة إلى مركز طبى لعلاج جرحى مقاتليهم فى تعز.

وأشارت المصادر إلى مقتل 17 حوثيًا وجرح العشرات، وأن عملية البحث عن القتلى ما تزال مستمرة حيث لا تزال هناك العديد من الجثث تحت الأنقاض.

كما استهدف طيران التحالف اليوم المجمع الحكومى فى ذات المدينة والذى يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.