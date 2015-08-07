بالصوروالفيديو..الوادي الجديد تحتفل بافتتاح قناه السويس

نظمت محافظه الوادى الجديد، احتفاليه كبرى بميدان الساعه بمدينه الخارجه، حضرها اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد، واللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة وجميع اهالى الوادى الجديد.

وبدأ الحفل بعرض فقرات لفرقة الفنون الشعبية، ثم متابعة فعاليات الاحتفالات من خلال شاشه عرض بالميدان، وردد الهالى الاغانى الوطنية، تعبيراً عن فرحتهم بافتتاح القناه.

هذا وقد أصر عريس وعروسة على اتمام زفافهم بالميدان، وسط تصفيق وفرحة الحاضرون من اهالى الوادى الجديد، وقدم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد التهنئه لمواطنى المحافظه على افتتاح القناة.