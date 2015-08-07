روبرت داوني يتصدر لائحة الممثلين الأعلى أجراً في العالم

تصدر النجم العالمي Robert Downey Jrالمرتبة الأولى في قائمة مجلة Forbes الأمريكية الاقتصادية لأعلى الممثلين أجرا في العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت Forbesأن إيرادات نجم سلسلة أفلام Iron Man بلغت نحو 80 مليون دولار خلال الفترة من يونيو عام 2014 حتى يونيو عام 2015.

ولأول مرة ضمت المجلة ممثلين لم يشاركوا في أفلام أمريكية، مثلالمجم Jackie Chan البالغ من العمر 61 عاما، والذي حل في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت حوالي 50 مليون دولار.

وحجز نجوم الهند هذا العام مكانتهم في القائمة، حيث حل Amitabh Bachchan و Salman khanفي المرتبة السابعة بإيرادات بلغت 33.5 مليون دولار لكل منهما، بينما إحتل Akshay Kumarالمرتبة التاسعة بإيرادات بلغت 32.5 مليون دولار.

كما حل ضمن العشرة الأوائل في القائمةVin Diesel و Bradley Cooper و Adam Sandler و Tom Cruise.