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القبض على عاطل بعد نصف ساعة من سرقته سيارة ملاكى أعلى "دائرى الوراق"

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القبض على عاطل بعد نصف ساعة من سرقته سيارة ملاكى أعلى "دائرى الوراق" القبض على عاطل بعد نصف ساعة من سرقته سيارة ملاكى أعلى "دائرى الوراق"
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق بالجيزة، بعد تهديد قائدها بسلاح آلى كان بحوزته، وبضبطه بعد نصف ساعة من ارتكاب الواقعة اعترف بقيامه بسرقة السيارة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد أبو القاسم رئيس المباحث يفيد بضبط عاطل لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى تحت تهديد السلاح، وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن فرد خرطوش.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

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