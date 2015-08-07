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«خلفان» يرد على المشككين في مشروع قناة السويس الجديدة

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«خلفان» يرد على المشككين في مشروع قناة السويس الجديدة «خلفان» يرد على المشككين في مشروع قناة السويس الجديدة

ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق

رد الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي الأسبق، اليوم الجمعة، على من يصور مشروع قناة السويس الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح ، أمس، بأنه مشروع فاشل قائلاً: “هو ليس مشروع سوبرماركت.”

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية لخلفان بتويتر، حيث قال: “البعض يصور مشروع القناة الجديدة بأنها مشروعا فاشلا.. من قبل قالوا الخبراء ذلك على ميناء جبل علي.. كذب الخبراء وصدق راشد رحمه الله.”

وتابع خلفان قائلاً”إذا كان المشروع ليس ممرا كما قال الرئيس السيسي ولكنه خطوة في مشروع الألف خطوة فالمشروع سيكون مشروعا ناجحا بلا شك.. إذا تحولت القناة إلى ورشة إنتاج ومخازن لبضائع تصدر للشرق والغرب فالقناة ستلعب دورا رئيسا في إعادة التصدير وفي الصناعة أيضا.. مشروع القناة ليس مشروع سوبر ماركت – فقط لتذكر البعض.. إنه مشروع استراتيجيا بحق وحقيقة.”

وأضاف القائد الأسبق لشرطة دبي: “ بلد عظيم الذين يحاولون النيل من سمعته لن يفلحوا.. والذين يصنعون التشويش على مشاريعه لن يفلحوا.. قطار البناء والتعمير في مصر انطلق بتعاون أشقاء مصر ولا عزاء للعذال.. البارحة سمعت شخص في محطة يدعي أن المشروع لم تعمل له دراسة جدوى.. العسكريون يا افندم ما يعملوش حاجة بدون دراسة.. الله هي الدنيا سايبه والا سايبه.”

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وثيقة افتتاح قناة السويس الجديدة في حفل ضخم امتد لأكثر من 4 ساعات بحضور عدد من قادة وزعماء وملوك العالم بجانب مشاركة شعبية كبيرة، ودخل السيسي القناة الجديدة على مت “يخت المحروية” ترافقه عروض بحرية وجوية.

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