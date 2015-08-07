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رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي : القناة الجديدة تحقق زيادة هائلة في التجارة الدولية

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رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي : القناة الجديدة تحقق زيادة هائلة في التجارة الدولية رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي : القناة الجديدة تحقق زيادة هائلة في التجارة الدولية

رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما

هنأت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما، الرئيس عبدالفتاح وحكومة وشعب على افتتاح قناة السويس الجديدة، وأشادت زوما بهذا الإنجاز العظيم الذي تم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط.

 وأكد الاتحاد الإفريقي، فى بيان رسمي، أن قناة السويس الجديدة من شأنها تحقيق زيادة هائلة فى حجم التجارة الدولية، كما ستسهم هذه البنية الأساسية الكبيرة فى زيادة الدخل القومى المصرى نتيجة الارتفاع المتوقع من عائدات العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما بالنسبة للشباب المقيمين على طول القناة والمناطق المحيطة بها.

وأعربت دلامينى زوما عن تقديرها لهذا العمل الضخم الذى قام به الشعب المصرى، وتمنياتها بحسن استغلال هذا المشروع الجديد، قائلة “إنه بالنسبة لى سعادة بالغة أن أرى دولة عضو تحقق هذا التقدم الكبير على ساحة التجارة الدولية”.

ورأى الاتحاد الإفريقى أن افتتاح قناة السويس الجديدة يمثل خطوة كبيرة فيما يتعلق بقدرة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة زيادة حركة الملاحة التجارية فى البحر المتوسط واستقرار الوضع الأمنى فى المنطقة.

وتوقع الاتحاد الإفريقى أن تحفز قناة السويس الجديدة الاقتصاد المصرى نتيجة الزيادة الكبيرة فى أعداد السفن المارة فى القناة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تنتظر زيادة عائدات القناة بنسبة تتجاوز 200%.

واعتبرت زوما، أن قناة السويس الجديدة تمثل بادرة خير ليس فقط لمصر، وإنما لمجمل القارة الإفريقية لأن هذا المشروع يزيد من إنتاجية وتنافسية القارة على الصعيد العالمى، ويفتح الطريق أمام تنفيذ أجندة 2063 للتنمية فى إفريقيا.

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