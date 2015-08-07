شكري لنظيره النوريجي: علينا توفير الدعم المادي لـ«الأونروا»

قال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفيًا، مساء الخميس، مع نظيره النرويج ي بورج بريند للتأكيد على أهمية أن توفر الدول والمنظمات الدولية المانحة التمويل المطلوب لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) من أداء مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وباقي دول الجوار المحتضنة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف «أبوزيد» أن شكري أعرب خلال الاتصال قلق مصر تجاه العجز المادي الحاد الذي يواجه الأونروا والذي وصل إلى 400 مليون دولار لأول مرة في تاريخ نشاط الوكالة وبات يهدد قدرتها على القيام بمهامها الرئيسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها رعاية المدارس والأبنية التعليمية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال الذي أجراه الوزير مع نظيره النرويجي يأتي في إطار تحركات نشطة شرعت مصر في القيام بها تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأخير للجنة متابعة المبادرة العربية للسلام لحث مجتمع المانحين الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا واستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع شكري الأسبوع الماضي بالقاهرة.