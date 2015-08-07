بالصور.. كرنفال شعبى وأوبريت غنائي احتفالا بقناة السويس الجديدة في الأقصر



> احتفلت سلطات محافظة الأقصر بالتنسيق مع فرع ثقافة بافتتاح قناة السويس الجديدة بكرنفال شعبى وأوبريت غنائي مساء أمس الخميس.

وتضمنت احتفالات الأقصر بافتتاح القناة الجديدة ديفيله لفرق الكشافة، وحملة الأعلام، وفرق الكونغ فو، وفرق الفنون الشعبية، حيث تحركت الفرق المشاركة من أمام بنك الاسكندرية وحتى ساحة أبو الحجاج.

وألقي محمد بدر محافظ الأقصر كلمة بهذه المناسبة ، ثم عرض اوبريت بعنوان “موال القنال” تأليف بكرى عبد الحميد وإخراج عماد عبد العاطى لمدة 45 دقيقة وعرض لفرقة الموسيقى العربية لمدة 45 دقيقة الى جانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان “افرح معانا-مصر بتفرح”.

> وشهدت محافظة الأقصر، احتفالات علي نطاق واسع الخميس منذ الصباح الباكر مع أول ضوء للشمس، حيث حلق البالون الطائر في سماء الأقصر.

> وأطلقت المحافظة 3 من البالون يحملون سياحًا ومصريين في الهواء الطلق، تزينهم لافتات افتتاح القناة وأعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أطلقت المساجد تكبيرات “الله أكبر” ودقت الكنائس أجراسها وأطلقت السفن الصافرات في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

وطافت العديد من السيارات المزودة بمكبرات الصوت شوارع وميادين الأقصر، تردد الأغاني الوطنية الحماسية ومنها “تسلم الأيادي” والتي تحث المواطنين على النزول والمشاركة في احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وشارك جهاز وزارة الداخلية بالمحافظة، المواطنين احتفالاتهم بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وزعوا على المارة وقائدي السيارات أعلام مصر، وقدموا كروت تهنئة تحمل شعار “رجال الشرطة يهنئون الشعب العظيم بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.. من أم الدنيا إلى كل الدنيا”.

كما وزع مسؤولو القطاع السياحي بالمحافظة، هدايا تذكارية عبارة عن ورقة بردى ملفوفة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية “قناة السويس” و”جعران” مطبوع عليه رمز قناة السويس، حتى يظل حدثًا محفورًا في الذاكرة.

وكانت الاحتفالات قد بدأت فى تمام الساعة الخامسة ظهر الخميس ، حيث انطلق طابور لحملة علم مصر بطول 500 متراً بداية من الممشى السياحى مروراً بكورنيش النيل وينتهى بساحة معبد الأقصر ، ويشارك فيه 1500 شاباً من المحافظة.

وفى نفس الوقت ، ضربت أبواق المراكب بالنيل وبدأ عرض اللانشات النيلية ، ووصل الطابور إلى ساحة أبو الحجاج وبدأ برنامج الاحتفال بكلمة الشيخ “شعبان شلبى” ممثل عن الأزهر الشريف ويليها كلمة القس “أرمانيوس فريد” ممثل عن الكنيسة ، وعقب ذلك تم اطلاق البالونات احتفالا ًبافتتاح القناة.

وبدأ أوبريت القناة الذى استمر لمدة 45 دقيقة ، وعقب ذلك تم إطلاق الألعاب النارية بالنيل والبالونات المضيئة فى سماء الأقصر ، وقامت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بالعزف ، واختتم الإحتفال بإلقاء نبذة عن مشروع محور قناة السويس الجديدة ، وتم تقديم بعض الهدايا للأطفال على هامش الإحتفالية.