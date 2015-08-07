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سقوط 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى البحيرة

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سقوط 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى البحيرة سقوط 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى البحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة أمنية، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرا إجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمؤبد، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وضمت قائمة المضبوطين كلا من "ع.م.ى" سائق ومقيم أنطونيادس قسم كفر الدوار والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 5637/2013 جنايات قسم كفر الدوار "خطف" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 18/11/2014، و"ث.ع.م" صياد ومقيم رشيد والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 2613/2012 جنايات مركز إدكو "سلاح وذخيرة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 11/6/2015.

كما تم ضبط "ا.م.ر" ومقيم برج رشيد مركز رشيد والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 2613/2012 جنايات مركز إدكو "سلاح وذخيرة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 11/6/2015، و"ى.ح.س" مزارع ومقيم قرية ديبى مركز رشيد والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 753/2015 جنايات مركز رشيد "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 20/6/2015.

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