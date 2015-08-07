إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بطريق "التوفيقية – قناطر بولين" (فردى)، أمام قرية مليحة دائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 2851 ب ج أ / 42 مقطورة كفر الشيخ قيادة "عادل محمد بدر محمد" سائق ومقيم سيدى سالم كفر الشيخ، والسيارة رقم 5134 ع د ب "نقل" قيادة "على سعيد على أبو حماد "سائق" ومقيم السنطة غربية.

وأثناء سير السيـارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين واثنين من مستقليهما باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات وتم نقلهم للمستشفى الرئيسى الجامعى بطنطا غربية، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 20253/2015 جنح المركز.