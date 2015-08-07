أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة
أصيب قبل قليل 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بطريق "التوفيقية – قناطر بولين" (فردى)، أمام قرية مليحة دائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 2851 ب ج أ / 42 مقطورة كفر الشيخ قيادة "عادل محمد بدر محمد" سائق ومقيم سيدى سالم كفر الشيخ، والسيارة رقم 5134 ع د ب "نقل" قيادة "على سعيد على أبو حماد "سائق" ومقيم السنطة غربية.

وأثناء سير السيـارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين واثنين من مستقليهما باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات وتم نقلهم للمستشفى الرئيسى الجامعى بطنطا غربية، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 20253/2015 جنح المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365