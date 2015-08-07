ضبط 9.5 طن جبن بيتزا مهربة داخل ثلاجة بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة للتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب شركة لقيامه بمخالفة شروط التخزين كمية "9.530" طن جبن بيتزا توب، وإيداعها ثلاجة بدائرة مركز كفر الدوار بالمخالفة لتعليمات جمرك الإسكندرية ألا يكون التخزين خارج محافظة الإسكندرية، وتحرر المحضر 15526/2015 جنح مركز كفر الدوار.