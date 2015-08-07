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لمرضى الضغط.. فى الحر اشرب ميه كتير وقيس ضغطك بانتظام

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لمرضى الضغط.. فى الحر اشرب ميه كتير وقيس ضغطك بانتظام لمرضى الضغط.. فى الحر اشرب ميه كتير وقيس ضغطك بانتظام
يساهم أحيانا ارتفاع درجات حرارة والرطوبة الجو فى تعرض بعض المرضى لبعض الأضرار الصحية، وخاصة الذين يعانون من الضغط المرتفع .

حول ذلك قال الدكتور طه البهنساوى استشارى الباطنى والجهاز الهضمى، إنه على مرضى ضغط الدم المرتفع الاهتمام بشرب كميات وافية من المياه والسوائل بقدر يتناسب مع ارتفاع درجات حرارة الجو والرطوبة، فعلى سبيل المثال فى حالة إذا كان وزن الشخص 50 كليو يجب ألا يقل تناوله للمياه عن 2 لتر ونصف وتقسيمها على مدار اليوم، بجانب شرب السوائل الأخرى سواء العصائر أو المرطبات.
>واستكمل د.طه قائلا "يجب على مرضى الضغط تجنب تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مع الالتزام بتناول جرعات الأدوية بانتظام وقياس مستوى الضغط بصفة يومية".

ونصح د.طه قائلا "يجب على الذين يعانون من الضغط المرتفع الاهتمام بتجنب الانفعالات العصبية، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشر والجلوس بمكان رطب".

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