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120 أسيرا فلسطينيا يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الثالث

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120 أسيرا فلسطينيا يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الثالث 120 أسيرا فلسطينيا يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الثالث

رام الله /أ ش أ/


> واصل مائة وعشرون أسيرا فلسطينيا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالى بسجن نفحة (جنوب إسرائيل) احتجاجا على مواصلة إدارة السجن ووحدات قمعها التنكيل بهم على مدار الأسابيع الأخيرة.
>وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان صحفى اليوم الجمعة إن 120 أسيرا فى سجن "نفحة" من أسرى حركة فتح يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالى ، ردا على الإجراءات التصعيدية التى تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.
>وكانت هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية) قد ذكرت أمس أن الأسرى لجأوا لهذه الخطوة بسبب تعرضهم وبشكل متواصل لإجراءات وممارسات عنجهية على أيدى السجانين، كالاقتحامات المتواصلة والتفتيشات الاستفزازية ونقل العشرات منهم إلى أقسام وسجون أخرى ، والاعتداءات عليهم بالهراوات والكلاب والغاز وغيرها من انتهاكات.
>ووفقا لبيانات الهيئة ، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف أسير موزعين على قرابة (20) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.
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