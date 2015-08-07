بالصور.. مأمور مركز المحلة يوزع الورود على المواطنين احتفالا بالقناة

وزع العميد على صديق مأمور مركز المحلة، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث المركز، والرائد عمر أبو بكر رئيس المباحث، والأفراد والأمناء والخفراء، الورود والحلوى على المواطنين وقائدى السيارات أمام المركز ليلا، ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المناسبة، رافعين علامة النصر وأعلام مصر مرددين هتافات "بنحبك يا سيسى، تحيا مصر"، "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، معربين عن فرحتهم بافتتاح القناة.



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