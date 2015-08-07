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محافظ أسوان عن قناة السويس الجديدة: المصريون قدموا هدية ثمينة للعالم

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محافظ أسوان عن قناة السويس الجديدة: المصريون قدموا هدية ثمينة للعالم محافظ أسوان عن قناة السويس الجديدة: المصريون قدموا هدية ثمينة للعالم
بعث محافظ أسوان مصطفى يسرى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قال المحافظ إنه نيابة عن جميع مواطنى أسوان بمختلف هيئاته وطوائفه وقياداته.

وأعرب لسيادتكم عن أطيب التهنئة القلبية لهذا الإنجاز التاريخى الذى يجسد رؤية قائد وإرادة شعب ليشهد العالم يوم السادس من أغسطس 2015 معجزة المصريين الذين قدموا للعالم هدية من أم الدنيا لكل الدنيا فى صورة ممر مائى جديد يضيف إلى حركة التجارة العالمية شرياناً حيوياً مليئاً بالخير والنماء.

لافتاً إلى أن هذا الشريان الدولى الذى ولد عملاقاً كان بإيدى المصريين الذين واصلوا الليل بالنهار لتحقيق هذا الحلم الكبير خلال عام فقط بمشاركة فعالة من القوات المسلحة، كما سيذكر التاريخ الدور الوطنى الرائع الذى قام به هذا الشعب الأصيل بمساهمته بأمواله لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذى سيسهم فى دفع جهود التنمية فى خلال المرحلة القادمة.

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مصر 365

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