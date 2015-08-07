الريجيم الكيميائى خطر.. وعشان تخس كل اللى نفسك فيه بس بحساب

يتبع البعض أنظمة غذائية متنوعة للتخلص من الوزن الزائد، دون القدرة على اختيار الأصح والأفضل.

وعلى الراغبين فى التخلص من الوزن الزائد العلم بأن هناك حيلا غير صحية قد تتسبب لهم فى العديد من المشاكل الصحية.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن اتباع العديد من الأنظمة الغذائية غير الصحية تتسبب فى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كسقوط الكلى وحدوث جفاف فى الجسم واضطرابات فى المعدة.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الأنظمة الكيميائية التى تتطلب تناول نوع واحد من الطعام، تعد من أسوء أنواع الرجيم وتتسبب فى فقدان العضل من الجسم، وليس الدهون ليقف الجسم عن النزول فى الوزن.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول جميع الخضراوات والفاكهة والبروتينات خلال اليوم، أى جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

أخيرا تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول جميع أنواع الأطعمة ولكن بكميات قليلة يساهم فى التخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم وليس العضل.

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