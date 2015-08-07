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300 فلسطيني يغادرون غزة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى

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300 فلسطيني يغادرون غزة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى 300 فلسطيني يغادرون غزة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى

القدس

غادر مئات الفلسطينيين قطاع غزة صباح اليوم إلى القدس المحتلة عبر معبر “إيرز” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن 300 من غزة تفوق أعمارهم الـ 50 عاما غادروا غزة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون “إيرز” الذي يعمل بشكل جزئي اليوم الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت في أكتوبر الماضي بعد الحرب على غزة لسكان القطاع ممن تعدوا الخمسين عاما بالتوجه الى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والعودة في نفس اليوم.

ويعمل معبر “ايرز” المخصص لعبور الأفراد بشكل جزئي اليوم الجمعة للحالات الإنسانية فقط وتغلقه سلطات الاحتلال غدا السبت.

أ ش أ

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