أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

امتناع الأسرى الفلسطينيين عن الطعام أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة

Google+ Print
امتناع الأسرى الفلسطينيين عن الطعام أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة امتناع الأسرى الفلسطينيين عن الطعام أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة
روما: يستقبل وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى نظيره السعودى عادل الجبير فى مقر الخارجية فى العاصمة روما.

بكين: تنظم السفارة المصرية بالصين مؤتمرا صحفيا تمت دعوة جميع وسائل الإعلام الصينية إليه يتحدث خلاله رؤساء المكاتب التابعة للسفارة حول مشروع قناة السويس الجديدة والتوقعات المستقبلية منه وانعكاسه على فى جميع المجالات.

هانوى: يلتقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع المسئولين فى فيتنام؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، علما بأن زيارة كيرى تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاما على إقامة العلاقات بين الدولتين.

رام الله: يقوم الأسرى الفلسطينيون فى سجن إيشل بالتصعيد والغضب والعصيان ردا على إجراء عمليات تفتيش مهينة لأهاليهم خلال الزيارات، حيث قام السجانون بتفتيش زوجات الأسرى وأمهاتهم بطريقه مذلة، وسيقوم الأسرى فى معظم السجون بإرجاع وجباتهم احتجاجا على تلك الانتهاكات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط