امتناع الأسرى الفلسطينيين عن الطعام أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة

روما: يستقبل وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى نظيره السعودى عادل الجبير فى مقر الخارجية فى العاصمة روما.

بكين: تنظم السفارة المصرية بالصين مؤتمرا صحفيا تمت دعوة جميع وسائل الإعلام الصينية إليه يتحدث خلاله رؤساء المكاتب التابعة للسفارة حول مشروع قناة السويس الجديدة والتوقعات المستقبلية منه وانعكاسه على مصر فى جميع المجالات.

هانوى: يلتقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع المسئولين فى فيتنام؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، علما بأن زيارة كيرى تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاما على إقامة العلاقات بين الدولتين.

رام الله: يقوم الأسرى الفلسطينيون فى سجن إيشل بالتصعيد والغضب والعصيان ردا على إجراء عمليات تفتيش مهينة لأهاليهم خلال الزيارات، حيث قام السجانون بتفتيش زوجات الأسرى وأمهاتهم بطريقه مذلة، وسيقوم الأسرى فى معظم السجون بإرجاع وجباتهم احتجاجا على تلك الانتهاكات.

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