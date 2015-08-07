الأمن يلقى القبض على 3 عاطلين بحيازتهم 240 زجاجة بيرة بأسوان

ضبطت الأجهزة الأمنية بأسوان خلال الساعات الماضية ثلاثة عاطلين بحيازته 240 زجاجة بيرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين تحت تصرف النيابة.

كان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان والقوة المرافقة من ضبط المتهم "وليد.م" 20 سنة والمتهم "محمد.م" 21 سنة والمتهم "سعيد.ع" 25 سنة، وذلك أثناء استقلالهم التروسيكل رقم (24089) أسوان وبحيازتهم 240 زجاجة مواد كحولية (بيرة استلا) بدون تصاريح، تحرر لهم المحضر (2177) إدارى قسم ثان، وجار عرض المتهمين على النيابة المختصة للتحقيق.