سفير مصر بالمغرب : قناة السويس معبر المصريين نحو المستقبل

أكد السفير المصر لدى المغرب أحمد إيهاب جمال الدين، أن قناة السويس الجديدة تعد معبرا للدولة والمصريين نحو المستقبل، مشيرا إلى أنها ستعيد وجه مصر المضىء، لتكون إشعاعا للعالم بوجه عام، والمنطقة بشكل خاص.

وقال السفير، فى كلمة له فى الاحتفال الذى أقامته السفارة المصرية بالمغرب الليلة الماضية، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، إن القناة الجديدة ستحدث نقلة كبيرة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، ليس على مستوى الحكومى بين البلدين، ولكن أيضا على مستوى القطاع الخاص، موضحا أن مصر ستصبح مدخلا للمغرب إلى شرق إفريقيا، فيما ستكون المغرب مدخلا لمصر إلى غرب أفريقيا.

وأكد جمال الدين أن قناة السويس الجديدة تمثل رمزا لروح التحدى لدى الشعب المصرى، الذى يتفوق على نفسه دائمًا، عندما تتوفر لديه الإرادة لتحقيق المعجزات، لافتا إلى أن القناة الجديدة ستكون فاتحة الخير، معربًا عن تطلع الجميع للمشروعات الخدمية واللوجستية والصناعية، التى ستقام حولها لما لها من أثر اقتصادى كبير، يساهم فى خلق فرص العمل، الذى يحتاج إليها الشباب المصرى، وما ستحققه من إسهام فى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته.

وأشار إلى إبداء العديد من الشركات المغربية استعدادها للاستثمار فى المشروعات التى ستقام على قناة السويس الجديدة، موجها الشكر إلى كافة المغاربة المشاركين فى الاحتفال، مؤكدا أن هذه المشاركة ليست شيئا جديدا على المغاربة، حيث يشاركون المصريين فى السراء والضراء.

وشارك فى الحفل مجموعة كبيرة من المسؤولين المغاربة وأعضاء السفارة المصرية وأبناء الجالية المصرية بالمغرب، فضلا عن العميد إيهاب عبدالفتاح، الملحق العسكرى المصرى، والدكتور يحيى حسين الملحق الثقافى المصرى، والدكتور أحمد أبوبكر، نائب السفير، والمستشار محمد فنوح رئيس المكتب الإعلامى المصرى.