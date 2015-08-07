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ضبط 20 تشكيلا عصابيا و277قضية مخدرات فى حملات بمحطات السكة الحديد والمترو

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ضبط 20 تشكيلا عصابيا و277قضية مخدرات فى حملات بمحطات السكة الحديد والمترو ضبط 20 تشكيلا عصابيا و277قضية مخدرات فى حملات بمحطات السكة الحديد والمترو
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام بمحطات ومرافق السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

أسفرت الحملات الأمنية التى استمرت شهرا بإشراف اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات، فى ضبط (20) تشكيلا عصابيا ضموا (44) متهما ارتكبوا (21) واقعة وضبط (43) قضية متنوعة و(11) قطعة سلاح.

كما تم ضبط (277) قضية مخدرات، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (56 جنايات، 2052 جنح حبس) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وجارى استمرار توجيه الحملات.

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