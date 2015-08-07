81% من القراء يتوقعون زيادة الاستثمارات فى مصر بعد حفل افتتاح القناة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح حفل افتتاح قناة السويس فى جلب مزيد من الاستثمارات إلى مصر ، توقع غالبية القراء نجاح حفل افتتاح قناة السويس، فى جلب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وتوقع 81% من القراء نجاح حفل افتتاح قناة السويس، فى جلب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، بينما استبعد 16% من القراء نجاح حفل افتتاح قناة السويس، فى جلب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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