البلازما الغنية بالصفائح الدموية تجدد شبابك

انتشر فى الفترة الأخير أحدث صيحات التجميل وهى "البلازما الغنية بالصفائح الدموية"، والتى تساعد على علاج عدة مشاكل هائلة ومنها الشعر والبشرة.

وأصبحت: "البلازما الغنية بالصفائح الدموية" تستحوذ على اهتمام كثير من الأطباء على مستوى العالم وتعد من أحدث الطرق المستخدمة فى عملية تجديد الخلايا.

هذا ما أكده الدكتور محمد أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، موضحا أنه مع التقدم فى العمر يفقد الجلد الكولاجين المسئول عن النضارة والحيوية للبشرة، والذى يشكل معظم الطبقة الثانية من الجلد ويعطى البشرة النضارة والحيوية كما أنه يعمل على تماسك وقوة الجلد.

ويضيف مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد، أن تقنية البلازما تعمل على إعادة تشكيل الكولاجين فتستطيع أن تعيد للبشرة نضارتها وحيويتها التى فقدتها فى وقت قصير.

ويتابع د. محمد، أن هذه التقنية تقوم بتحفيز انقسام الخلايا الجذعية وهى خلايا بدائية لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطى أنواعاً مختلفة من الخلايا المتخصصة كخلايا الجلد.

ويضيف: أن الخلايا الجذعية مسئولة عن تجديد الخلايا التالفة مما يؤدى إلى إنتاج الكولاجين الذاتى للجسم وتجديد الأنسجة وتقليل عملية شيخوخة الجلد (الوجه - الرقبة - الأيدى).