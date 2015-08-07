"صوت العرب الجرىء" بالإسماعيلية: افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب الجرىء"، والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد محمد إبراهيم ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى محمد جبر، ومدير تحريرها إبراهيم الكيلانى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>-السيسى: القناة الجديدة خطوة ضمن ألف خطوة
>-الرئيس: مصر تصدت لأخطر تنظيم إرهابى السيسى: إرادة المصريين كانت أقوى من عنف الإرهاب
>-السيسى: نسعى لتنمية مناطق الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة
>-السيسى يأذن بالعبور الثانى.. ومصر تقدم الهدية للعالم
>- رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
>- قناة السويس.. حكاية شعب
>- تفاصيل 365 يومًا من الإرادة والتحدى صنعت مستقبل أمة
>- الإسمعلاوية للعالم: مصر اليوم فى عيد
>- عمال قناة السويس الجديدة: أحفادنا سيتفاخرون بمشاركتنا فى هذا المشروع الوطنى العملاق
>- فى ذكرى وفاة مخترعه.. "التليفون" وسيلة أفادت البشرية بـ"الصدفة"
>- "سوق الغناء" يستقبل 5 ألبومات خلال أيام
>- إغانى عديدة تزف افتتاح قناة السويس الجديدة
>- الإسماعيلى يجبر حمص "قاهر الطليان" على الاعتزال
>- الزمالك يضم ثنائى المقاولون وإبراهيم عبد الخالق لمدة 5 سنوات.. ويقترب من "ريكو"
>- السولية يبحث عن "محلل" قبل انتقاله للأهلى
وجاءت أبرز عناوين العدد "بحضور قادة وزعماء لدول العالم.. افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة".
كما اهتمت الجريدة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى أكد فيها أن القناة الجديدة خطوة ضمن ألف خطوة.
ورصدت الصحيفة، فى تحقيق لها، احتفال المحافظات بافتتاح القناة الجديدة..الشرقية تحتفل على رقصات الخيل وأنغام المزمار.. واحتفالات عارمة بشمال سيناء.. والسويس تحتفل بعرس جماعى للأيتام وكرنفال لعربات الزهور.. و"ديليسبس" كلمة السر فى بورسعيد.
أبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات..
>-السيسى: القناة الجديدة خطوة ضمن ألف خطوة
>-الرئيس: مصر تصدت لأخطر تنظيم إرهابى السيسى: إرادة المصريين كانت أقوى من عنف الإرهاب
>-السيسى: نسعى لتنمية مناطق الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة
>-السيسى يأذن بالعبور الثانى.. ومصر تقدم الهدية للعالم
>- رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
>- قناة السويس.. حكاية شعب
>- تفاصيل 365 يومًا من الإرادة والتحدى صنعت مستقبل أمة
>- الإسمعلاوية للعالم: مصر اليوم فى عيد
>- عمال قناة السويس الجديدة: أحفادنا سيتفاخرون بمشاركتنا فى هذا المشروع الوطنى العملاق
>- فى ذكرى وفاة مخترعه.. "التليفون" وسيلة أفادت البشرية بـ"الصدفة"
>- "سوق الغناء" يستقبل 5 ألبومات خلال أيام
>- إغانى عديدة تزف افتتاح قناة السويس الجديدة
ومن الأخبار الرياضية
>- الإسماعيلى يجبر حمص "قاهر الطليان" على الاعتزال
>- الزمالك يضم ثنائى المقاولون وإبراهيم عبد الخالق لمدة 5 سنوات.. ويقترب من "ريكو"
>- السولية يبحث عن "محلل" قبل انتقاله للأهلى