أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صوت العرب الجرىء" بالإسماعيلية: افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة

Google+ Print
"صوت العرب الجرىء" بالإسماعيلية: افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة "صوت العرب الجرىء" بالإسماعيلية: افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة
فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب الجرىء"، والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد محمد إبراهيم ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى محمد جبر، ومدير تحريرها إبراهيم الكيلانى.

وجاءت أبرز عناوين العدد "بحضور قادة وزعماء لدول العالم.. افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة".

كما اهتمت الجريدة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى أكد فيها أن القناة الجديدة خطوة ضمن ألف خطوة.

ورصدت الصحيفة، فى تحقيق لها، احتفال المحافظات بافتتاح القناة الجديدة..الشرقية تحتفل على رقصات الخيل وأنغام المزمار.. واحتفالات عارمة بشمال سيناء.. والسويس تحتفل بعرس جماعى للأيتام وكرنفال لعربات الزهور.. و"ديليسبس" كلمة السر فى بورسعيد.

أبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات..


>-السيسى: القناة الجديدة خطوة ضمن ألف خطوة
>-الرئيس: تصدت لأخطر تنظيم إرهابى السيسى: إرادة المصريين كانت أقوى من عنف الإرهاب
>-السيسى: نسعى لتنمية مناطق الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة
>-السيسى يأذن بالعبور الثانى.. ومصر تقدم الهدية للعالم
>- رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
>- قناة السويس.. حكاية شعب
>- تفاصيل 365 يومًا من الإرادة والتحدى صنعت مستقبل أمة
>- الإسمعلاوية للعالم: مصر اليوم فى عيد
>- عمال قناة السويس الجديدة: أحفادنا سيتفاخرون بمشاركتنا فى هذا المشروع الوطنى العملاق
>- فى ذكرى وفاة مخترعه.. "التليفون" وسيلة أفادت البشرية بـ"الصدفة"
>- "سوق الغناء" يستقبل 5 ألبومات خلال أيام
>- إغانى عديدة تزف افتتاح قناة السويس الجديدة

ومن الأخبار الرياضية


>- الإسماعيلى يجبر حمص "قاهر الطليان" على الاعتزال
>- الزمالك يضم ثنائى المقاولون وإبراهيم عبد الخالق لمدة 5 سنوات.. ويقترب من "ريكو"
>- السولية يبحث عن "محلل" قبل انتقاله للأهلى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط