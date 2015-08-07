"صوت العرب الجرىء" بالإسماعيلية: افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب الجرىء"، والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد محمد إبراهيم ويرأس تحريرها الكاتب الصحفى محمد جبر، ومدير تحريرها إبراهيم الكيلانى.

وجاءت أبرز عناوين العدد "بحضور قادة وزعماء لدول العالم.. افتتاح تاريخى لقناة السويس الجديدة".

كما اهتمت الجريدة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى أكد فيها أن القناة الجديدة خطوة ضمن ألف خطوة.

ورصدت الصحيفة، فى تحقيق لها، احتفال المحافظات بافتتاح القناة الجديدة..الشرقية تحتفل على رقصات الخيل وأنغام المزمار.. واحتفالات عارمة بشمال سيناء.. والسويس تحتفل بعرس جماعى للأيتام وكرنفال لعربات الزهور.. و"ديليسبس" كلمة السر فى بورسعيد.

أبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات..

ومن الأخبار الرياضية