أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"بيت سيئ السمعة".. ورشة أدبية اليوم فى "مجراية" بالمنيا

Google+ Print
"بيت سيئ السمعة".. ورشة أدبية اليوم فى "مجراية" بالمنيا "بيت سيئ السمعة".. ورشة أدبية اليوم فى "مجراية" بالمنيا
تحت عنوان "ثلاث خطوات أدبية" تقيم مجموعة "مجراية" للثقافة، والفنون، وإحياء التراث اليوم الجمعة، ورشة أدبية للهواة، والورشة مقسمة لثلاث خطوات؛ تبدأ بقراءة لثلاث قصص قصيرة وهى "بيت من لحم لـ"يوسف إدريس"، و"بيت سيئ السمعة" لـ"نجيب محفوظ" و"القميص الأسود" لـ"غسان كنفانى".

كما تبدأ المرحلة الثانية من الورشة، وهى مناقشة للقصص الثلاث والحديث خلالها عن فنيات القصة القصيرة عند ثلاثة من أهم كتّابها فى الوطن العربى، وفى نهاية الجلسة الأدبية سيطرح على الحضور كتابة قصة سيتم عرضها خلال الورشة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365