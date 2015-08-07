"بيت سيئ السمعة".. ورشة أدبية اليوم فى "مجراية" بالمنيا

تحت عنوان "ثلاث خطوات أدبية" تقيم مجموعة "مجراية" للثقافة، والفنون، وإحياء التراث اليوم الجمعة، ورشة أدبية للهواة، والورشة مقسمة لثلاث خطوات؛ تبدأ بقراءة لثلاث قصص قصيرة وهى "بيت من لحم لـ"يوسف إدريس"، و"بيت سيئ السمعة" لـ"نجيب محفوظ" و"القميص الأسود" لـ"غسان كنفانى".

كما تبدأ المرحلة الثانية من الورشة، وهى مناقشة للقصص الثلاث والحديث خلالها عن فنيات القصة القصيرة عند ثلاثة من أهم كتّابها فى الوطن العربى، وفى نهاية الجلسة الأدبية سيطرح على الحضور كتابة قصة سيتم عرضها خلال الورشة المقبلة.