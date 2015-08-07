المشرف على التنسيق: انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية والنتيجة الأربعاء

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى، مؤكدا انتهاء أعمال تلك المرحلة فى تسجيل رغبات الطلاب مساء يوم السبت المقبل.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على مكتب التنسيق سيبدأون فى عملية فرز رغبات الطلاب عقب إغلاق التسجيل على الموقع الإلكترونى مباشرة، مطالبا جميع طلاب المرحلة بسرعة الدخول على الموقع وتسجيل رغباتهم.

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>وأوضح "عطا"، أن عملية تسجيل الرغبات لطلاب الثانية الأولى للتنسيق، الذين يبلغ عددهم 168 ألفا و730 طالبا وطالبة، تسير بشكل منتظم منذ فتح الموقع الإلكترونى ولا يواجهون أى مشاكل فى التوزيع الجغرافى أو غيره من قواعد التنسيق للعام الجديد.

وطالب عطا، جميع طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل الرغبات، مؤكدا أن المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة سيضطرون لانتظار دورهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك يكونون تحت رحمة وجود أماكن شاغرة بالكليات.

اسمع الخبر.. 150 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق