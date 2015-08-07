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محافظ الإسماعيلية : وادى التكنولوجيا وقرية الأمل ضمن محور تنمية القناة

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محافظ الإسماعيلية : وادى التكنولوجيا وقرية الأمل ضمن محور تنمية القناة محافظ الإسماعيلية : وادى التكنولوجيا وقرية الأمل ضمن محور تنمية القناة
أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية أن الإسماعيلية يقام على أرضها مشروعان مهمان، ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وهو المشروع المكمل لقناة السويس الجديدة، والتى تم افتتاحها أمس، موضحا أن المشروع الأول هو وأدى التكنولوجيا، حيث تعمل المحافظة على ترفيق منطقة وادى التكنولوجيا المخصصة للصناعات عالية التقنية، وتم الانتهاء من الطرق الداخلية وتوصيل الصرف الصحى ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء للمرحلة العاجلة للمشروع بمساحة 215 فدانا، وهو يبعد 10 كم على مساحة 16 ألفا و500 فدان بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، وذلك للصناعات "الهاى تكنولوجى" والإلكترونيات صديقة البيئة، والذى سيساهم فى توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع الثانى ضمن محور تنمية قناة السويس هو قرية الأمل، حيث تم إجراء القرعة العلنية لاختيار عدد 250 من إجمالى عدد 5452 من المتقدمين لتوزيع أراضى قرية الأمل شرق قناة السويس.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن قرية الأمل تضم 530 منزلا ريفيا و514 صوبة
>زراعية و68 بيتا زراعيا، ومزودة بشبكة للرى الحديث، وهى باكورة مشروع استصلاح المليون فدان التى أعلن عنها الرئيس السيسى.
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