دفاع حبارة يطعن على حكم إعدام موكله و8 آخرين فى "الانضمام لجماعة إرهابية"

أكد نبوى إبراهيم محامى دفاع عادل حبارة أنه تقدم بمذكرة لمحكمة النقض للطعن على حكم الإعدام الصادر ضد موكله و8 آخرين من محكمة جنايات الشرقية دائرة الإرهاب، فى القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور.

وكانت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة قضت بالإعدام لكل من عادل حبارة و8 تكفيريين آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الإرهابى عادل حبارة و8 تكفيريين بأبو كبير، إلى دائرة إرهاب الشرقية، لحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة.

وشمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبو كبير، إحالة الإرهابى عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة و8 من العناصر التكفيرية بأبو كبير، لاتهامهم فى غضون شهر يناير لسنة 2014 بدائرة أبو كبير بالانضمام لجماعات تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وضبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية و203 طلقات ومطبوعات تحرض على العنف.

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