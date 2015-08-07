"ميرسك" العالمية تشيد بقناة السويس الجديدة.. وتؤكد: ستفيد حركة التجارة

رحبت مجموعة ميرسك عملاق النقل البحرى، بافتتاح قناة السويس الجديدة والمزايا التى تترتب عليها.

وقال كلوز هيمنجسن، ممثل المجموعة والرئيس التنفيذى لميرسك للحفر، إن الشركة الدولية ترحب بما سيحققه المشروع من تقليص وقت العبور وتسهيله.

ونقل موقع "مارين لينك"، المعنى بأخبار النقل البحرى، عن هيمنجسن، قوله إن قناة السويس تشكل ممر رئيسى بين الغرب والشرق وقد استخدمتها المجموعة الدولية طيلة أكثر من 90 عاما وأنهم يرحبون بما سيحققه مشروع توسيع القناة من تسهيل حركة العبور وتقليل الوقت للنصف.

وشارك المدير التنفيذى لشركة "ميرسك للحفر" فى حفل افتتاح قناة السويس، جنبا إلى جنب مع المدير التنفيذى لـ"ميرسك لاين"، سورين توفت، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفود قادة الدول المختلفة وكبرى الشركات العالمية. وتشكل شركة الشحن أكبر عملاء قناة السويس، حيث حققت عبور أكثر من 1400 سفينة خلال عام 2014.

وقال الموقع الإخبارى الأمريكى، إن مصر عملت طوال القرن الـ20 والـ21 باعتبارها جسرا بين أوروبا وآسيا وبالتالى عملت على تمكين التجارة والنمو العالمى، مشيرا إلى أن الفترة بين عامى 2004 و2014، نمى حجم الحاويات المنقولة عبر قناة السويس حوالى 70%، ويؤكد مشروع توسيع القناة، أو ما يعرف بقناة السويس الجديدة، التزام مصر المستمر باستيعاب النمو فى التجارة.

وقال هيمنسجين فى تصريحات للموقع، " إن توسيع القناة سوف يمكن السفن الضخمة من العبور، مما يفيد ليس فقط شركات النقل البحرى، لكن أيضا شركائنا والتجارة العالمية ككل"، مضيفا: أن تطور عدد سفن التجارة العابرة بين الشرق والغرب كان بحاجة إلى قناة تضمن مرور أسرع فى كلا الاتجاهين وتساعد على تخفيف الاختناقات واستيعاب النمو فى حجم التجارة والسفن، وهو الجهد الذى نرحب به وجميع شركائنا والموردين.

وتستحوذ قناة السويس على 8% من حجم التجارة البحرية العالمية وتشكل الحاويات أكثر من 50% من حركة المرور بها، حيث تساهم "ميرسك لاين" بـ20% من الحاويات العابرة بالقناة، وتقريبا تمر جميع حمولات الشركة بين آسيا وأوروبا من خلال قناة السويس، حيث تتضمن كل شىء بدءا من المنسوجات الصينية مرورا بالأرز البسمتى الهندى والماكينات الألمانية وحتى النبيذ الفرنسى.

تفاصيل لقاءات السيسى مع الرؤساء المشاركين فى حفل القناة.. مباحثات مع "هولاند" على متن لنش بحرى لتعزيز العلاقات..وميدفيديف نقل تهنئة "بوتين" بالافتتاح..ورسالة من الرئيس الجزائرى تعبر عن فخره بالإنجاز

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