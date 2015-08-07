20 أغسطس.. إعلان الشركة الفائزة بالحملة الترويجية للسياحة المصرية

أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة تستعد للإعلان عن شركة الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة المسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى 20 أغسطس الجارى، موضحًا أن الشركة ستتولى مسئولية إطلاق أكبر حملة تسويقية لمصر فى العالم تروج للسياحة المصرية بداخل أكثر من 27 سوقًا عالمية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف "محمود"، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة بصدد الانتهاء من اختيار هذه الشركة خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء المناقصة، التى طرحتها الفترة الماضية، وتستهدف الحملة التسويقية لمصر رفع معدلات السياحة الوافدة إلى 20% سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة.

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