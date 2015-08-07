مشكلات مياه الشرب تجتاح قرى الفيوم وانقطاعها يستمر لأيام

تعانى عشرات القرى بمركزى يوسف الصديق وأبشواى بمحافظة الفيوم من انقطاع مياه الشرب عن هذه القرى، وعدم وصولها لبعض القرى لفترة وصلت لعدة أشهر، ما يضطر الأهالى لشراء المياه من القرى المجاورة ويعانون الأمرين للحصول على المياه.

ومن جانبهم تقدم عدد من مواطنى قرية شكشوك وعزبة سليمان بمركز أبشواى فى الفيوم ببلاغات إلى نيابة مركز أبشواى ضد عدد من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لعدم وصول المياه النقية إلى منازلهم من منتصف رمضان الماضى، واضطرارهم إلى شراء جراكن المياه من القرى المجاورة بسعر جنيه للجركن الواحد .

كان عمر عبد العزيز وكيل نيابة أبشواى قد تلقى بلاغا من المواطنين اتهموا فيه المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتقاعس والإهمال فى عملهم، ما أدى إلى انقطاع المياه عنهم من قرابة الشهر بالرغم من وجود المياه فى القرى والعزب المجاورة وتصل فيها للأدوار العليا، وأكدوا فى بلاغهم أنهم فى سبيلهم لإقامة دعاوى قضائية على الشركة لتعويض المواطنين، خاصة أن الشركة تحصل منهم فواتير المياه بانتظام بالرغم من اضطرارهم لشراء المياه .

كما اشتكى العشرات من قرى تونس والأبعادية ووالى ميزار والناموس وقيم وقارون والشيمى وأباظة وأحمد أفندى وقوتة والقرى الأولى والثانية وقرية الخريجين بمركز يوسف الصديق من عدم وصول مياه الشرب وانقطاعها منذ قرابة شهرين وأنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين دون جدوى، وأكد أهالى قرية تونس أنهم اشتكوا إلى المستشار وائل مكرم محافظة الفيوم أكثر من مرة أثناء زيارته للقرية وأن عددا منهم ذهبوا لديوان عام المحافظة وتقدموا بالشكاوى ولم يتم حل المشكلة.

وقال محمود الشريف أحد أبناء قرية تونس بمركز يوسف الصديق "نحن فى مأساة حقيقية ولا يشعر بنا أحد منذ شهرين ونحن نعانى الأمرين للحصول على مياه الشرب التى انقطعت عنا تماما، ونقوم بالذهاب إلى مدينة أبشواى التى تبعد عنا أثر من 20 كيلو مترا للحصول على جراكن المياه، ويصل سعر الجركن إلى 4 و5 جنيهات، ما يسبب لنا ولأسرنا أزمة كبيرة، وأشار إلى أنه لا يعلم سبب المشكلة ولا يعلم سبب هذا الصمت من قبل المسئولين .