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افتتاح معرض صناع العاشر الدائم نهاية العام بمشاركة 64 شركة

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افتتاح معرض صناع العاشر الدائم نهاية العام بمشاركة 64 شركة افتتاح معرض صناع العاشر الدائم نهاية العام بمشاركة 64 شركة
أكد المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المعرض الدائم لصناع العاشر المزمع افتتاحه نهاية العام الحالى يشارك فيه أكثر من 64 شركة من كبار شركات الصناعة فى لكل المنتجات.

وأضاف أيمن رضا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعرض سيقام على مساحة 10 آلاف متر مربع فى موقع متميز على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى عند مدخل مدينة العاشر من رمضان، على هيئة 5 مبانٍ؛ أربعة منها مخصصة لعرض منتجات صناع العاشر بعدد 64 وحدة، والمبنى الخامس مخصص لأربعة مطاعم وأربعة وكافيهات.

وأوضح الأمين العام لجمعية المستثمرين، أن كل مبنى على مساحة 400 م مربع من أرضٍ وميزانين، وكل مطعم له مساحة خارجية 50 مترًا، ويتوسط الأربعة مبانٍ نافورة.

جدير بالذكر، أن عدد مصانع العاشر من رمضان يصل عددها 2400 مصنع، وكثافة سكانية للعاشر من رمضان تقارب المليون نسمة.

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مصر 365

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