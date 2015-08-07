انتبه: تناول طفلك للشيبس والمقرمشات يعرضه لارتفاع ضغط الدم

يصاب بعض الأطفال بارتفاع مستوى ضغط الدم وذلك نتيجة لعدد من الأسباب والعوامل المختلفة، منها النفسية مثل القلق والتوتر والبعض الآخر نتيجة أسباب مرضية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، إن أصابة الطفل ببعض الأمراض يساهم فى زيادة فرص ارتفاع مستوى ضغط الدم لديهم وأهمها.

1)إصابة الطفل بالتهابات الأوعية الدموية .

2)فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال .

3)إصابة الطفل بقصور الكلى أو وجود ورم بالكلى .

4)تعرض الطفل للقلق والتوتر .

5) تناول بعض الأطعمة الغنية بالأملاح والمقرمشات والشيبس التى تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون والإملاح الضار بصحة الطفل .

وتستكمل د. نهى، قائلا "يجب على الأمهات فى حالة شكوى طفلها من الشعور بصداع مصاحب لدوخة وعدم الاتزان ضرورة ذهاب الطفل للطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينكى عليه من خلال إجراء قياس مستوى ضغط الدم بالجسم وعمل صورة دم كاملة وتحليل بول ووظائف كلى وأشعة إكو على القلب."