المرصد: 240 ألفا و831 قتيلا حصيلة الصراع السورى منذ مارس 2011

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى تقرير محدث حول حصيلة قتلى الصراع السورى، إن أكثر من 240 ألفا و381 شخصا قد قتلوا منذ بداية هذا الصراع فى مارس 2011، ووثق المرصد مقتل 71 ألفا و781 مدنيا بينهم 11 ألفا و964 طفلا.

وذكر المرصد أن حصيلة القتلى فى صفوف مقاتلى المعارضة فى سورية بلغت 42 ألفا و384 شخصا، مضيفا أن 34 ألفا و375 مقاتلا أجنبيا جاؤوا إلى سورية من أوروبا ودول عربية مختلفة وآسيا قد قتلوا كذلك.

وأوضح المرصد أن 50 ألفا من 570 جنديا من قوات النظام السورى قتلوا إلى جانب 33 ألفا و839 مقاتلا حليفا و903 من جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية و3304 مقاتل شيعى من دول أخرى مثل إيران وأفغانستان.

وأضاف أن هناك نحو 3225 شخصا مجهولا قتلوا فى الصراع، وشدد المرصد على أن تقريره لا يضم مصير نحو 20 ألف شخص يقال إنهم محتجزون فى سجون النظام السورى ونحو 9500 شخص تحتجزهم جماعات جهادية ومقاتلين آخرين من المعارضة.

وذكر المرصد أن نحو مليونى سورى قد أصيبوا منذ بدء الانتفاضة ضد نظام الأسد فى مارس 2011، وكان المرصد قد ذكر فى يونيو أن حصيلة القتلى تصل إلى 230 ألفا و618 شخصا.