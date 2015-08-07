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"المؤتمر": زيارات لكل دوائر الجمهورية لدعم مرشحينا فى حملتهم الانتخابية

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"المؤتمر": زيارات لكل دوائر الجمهورية لدعم مرشحينا فى حملتهم الانتخابية "المؤتمر": زيارات لكل دوائر الجمهورية لدعم مرشحينا فى حملتهم الانتخابية
قال عمرو محسن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سينظم عدد من الزيارات للمحافظات المختلفة للقاء عدد من الشخصيات المرشحة تحت لواء الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بداية من الإسبوع المقبل وذلك لدعمهم فى حملتهم الانتخابية على أن يحضر هذه اللقاءات قيادات الحزب على رأسهم الربان عمر صميدة، رئيس الحزب.

أضاف محسن لـــ"اليوم السابع"، أن الحزب يستعد بقوة لخوض انتخابات البرلمان من خلال أكثر من 150 مرشحا فرديا فى الدوائر المختلفة بكل محافظات الجمهورية، بعد أن تم اختيارهم بعناية وإجراء استطلاعات للرأى فى كل دائرة والوقوف على شعبية المرشحين وفرصهم فى الفوز فى الانتخابات.

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