"موتوسيكلات" لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان خلال العام الجديد

قال الدكتور ماجد نجم، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم توفير موتوسيكلات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعام الجديد، كما ستتم مخاطبة الكليات لتوفير الكتب المطبوعة بطريق بريل.

أضاف الدكتور ماجد نجم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تسعى دائما لمراعاة ظروفهم فى الأبحاث الميدانية، مشيرًا إلى أنه يتم إمداد المكتبة المركزية بالأجهزة الحديثة الخاصة بالمكفوفين، وأن الجامعة توفر كل السبل والطرق التى تعمل على راحة هؤلاء الطلاب، وتسعى دائمًا إلى تقديم الدعم المعنوى بجانب الدعم المادى.

ومن جانبه قال مدير عام الإدارة العام للمدن، إن هناك سيارة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة من أمام بوابة الجامعة ترسلهم لمقر الكليات المرشحين لها وتنتظرهم حتى الانتهاء، وذلك أثناء التقديم للكليات، لتعود بهم مرة أخرى إلى البوابة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أفضل طلاب الأسر على مستوى الجامعة، وعددهم تقريبًا 30 طالبا، وذلك وفقًا لمهارتهم فى التعامل مع الآخرين، وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة بأسلوب راقٍ مع الطلاب المستجدين.

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