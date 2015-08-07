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شركات الكهرباء تستأنف العمل بـ"ابنى بيتك" لإنارة الطرق بعد توقف أشهر

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شركات الكهرباء تستأنف العمل بـ"ابنى بيتك" لإنارة الطرق بعد توقف أشهر شركات الكهرباء تستأنف العمل بـ"ابنى بيتك" لإنارة الطرق بعد توقف أشهر
أكد المهندس أحمد كريم، منسق ائتلاف ابنى بيتك، أن شركات الكهرباء استأنفت العمل مرة أخرى بالمنطقة السابعة بمشروع ابنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد توقف دام شهور.

وأضاف المهندس أحمد كريم، أنه التقى رئيس جهاز المدينة المهندس عصام بدوى، الذى أكد له أنه سيتم الانتهاء من إنارة كل شوارع المنطقة الأولى والثانية خلال أسبوعين.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من حل مشاكل الإنارة فى المنطقة الأولى والثانية، سيتم البدء فى المنطقة الثالثة والرابعة لإنهاء مشاكل الإنارة وسيتم الانتهاء من حل كل المشاكل بالمناطق الست خلال شهر ونصف.

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